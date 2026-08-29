Merapi Yanardağı'nda Patlama
Java Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda sabah patlama oldu, lav akıntısı 2 kilometreye kadar ulaştı.
Endonezya'nın Java Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik görüldü.
Jakarta Globe gazetesinin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Merapi Yanardağı'nda sabah saatlerinde patlama yaşandı.
Patlama sonucu oluşan lav akıntıları, dağın güneybatı yamacından yaklaşık 2 kilometreye kadar ulaştı.
Yetkililer, bölge sakinlerini ve ziyaretçileri Merapi Yanardağı'na yaklaşmamaları konusunda uyardı.
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.
Kaynak: AA
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