Mercedes-Benz'in Batarya Geri Dönüşüm Fabrikası Açıldı

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STUTTGART, 22 Ekim (Xinhua) -- Almanya'nın lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz'e ait Avrupa'nın ilk batarya geri dönüşüm fabrikası, Pazartesi günü Almanya'nın güneyindeki Kuppenheim kentinde faaliyete geçti.

Şirketten yapılan basın açıklamasında on milyonlarca euroluk bir yatırımla kurulan fabrikanın, kullanılan bataryaların yüzde 96'sından fazlasını geri kazanabileceği ve yıllık olarak geri kazanılan 2.500 ton malzemenin Mercedes-Benz'in tamamen elektrikli yeni modelleri için 50.000'den fazla batarya modülüne dönüştürebileceği belirtildi.

Entegre mekanik-hidrometalürjik proses kullanan fabrika, safi karbon nötr olan bir tesiste batarya malzemelerini ayırıp parçalıyor ve yeniden kullanılabilecek malzemeleri geri kazanıyor. Bu şekilde, düşük işlem sıcaklıkları sayesinde daha az enerji tüketilen fabrikanın çatısına kurulan bir fotovoltaik sistem tarafından üretilen yeşil elektrikten güç alınıyor.

Fabrikanın, hammadde sürdürülebilirliğinin artırılmasına yönelik kilit öneme sahip bir kilometre taşı olduğunu kaydeden Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kaellenius, "Sanayi ve bilim ortaklarımızla birlikte Almanya ve Avrupa'da sürdürülebilir elektrik mobilitesi ve değer yaratımına yönelik güçlü bir inovasyon gücü sinyali gönderiyoruz" dedi.

Fabrika'nın açılış törenine Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Almanya'nın güneybatısındaki Baden-Wuerttemberg eyaletinin çevre bakanı olan Thekla Walker katıldı.