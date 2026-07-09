Mercedes-Benz'in EV Satışları Artarken Binek Araçlar Düştü - Son Dakika
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Mercedes-Benz'in EV Satışları Artarken Binek Araçlar Düştü

Mercedes-Benz\'in EV Satışları Artarken Binek Araçlar Düştü
09.07.2026 15:35
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Mercedes-Benz, elektrikli araç satışlarını %51 artırırken, binek otomobil satışları %8 azaldı.

FRANKFURT, 9 Temmuz (Xinhua) -- Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz, yılın ikinci çeyreğinde elektrikli araç (EV) satışları yüzde 50'nin üzerinde artmasına rağmen binek otomobil satışlarında düşüş yaşandığını bildirdi.

Mercedes-Benz grubu bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşüşle dünya genelinde 417.800 binek otomobil satışı gerçekleştirdi.

Şirket buna karşılık yılın ikinci çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla dünya genelinde toplam 52.900 adet elektrikli araç sattı. Şirketin Avrupa'daki elektrikli araç satışları yüzde 87 artarak 43.500 adede ulaşırken, Almanya pazarındaki satışlar bu dönemde neredeyse yüzde 100 artış gösterdi.

Öte yandan, Mercedes-Benz'in Çin'deki otomobil satışları, "yoğun rekabet, temkinli tüketici eğilimi, yeni modeller ve aktif satış yönlendirmeleri" nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 azaldı.

Şirket yaptığı açıklamada, "Çin, Mercedes-Benz için kilit önemde bir pazar olmayı sürdürüyor ve şirketin yerelleştirme ile inovasyon stratejisinde merkezi bir rol oynuyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mercedes-Benz'in EV Satışları Artarken Binek Araçlar Düştü - Son Dakika

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