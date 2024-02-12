Mercek-11 Operasyonunda 998 Silah Ele Geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-11' operasyonlarında, 998 silah ele geçirildiğini ve 1124 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan 'Mercek-11' operasyonlarında; 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 998 silah ele geçirildi. 1124 şüpheli gözaltına alındı. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum" dedi.
İstanbul Avcılar'da bir genç, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç adam, köpeklerle mücadele ederek kendini korumayı başardı. Bu olay, sokak köpekleri sorununun çözümü için siyasi partilerin vaatlerini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Tunç, başıboş sokak köpekleri sorununa çözüm bulunacağını ifade etti. Ancak, vatandaşlar somut adımların atılmasını ve sokakların daha güvenli hale getirilmesini talep ediyor.
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin olarak Ahlam Albashır ve diğer 35 sanığın yargılandığı davada savcılık, Albashir'in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Albashir ise savunmasında, vefat eden insanlar nedeniyle geceleri uyuyamadığını ve idam cezasını kabul edeceğini belirtti. Duruşma savcısı ise Albashir'e yetim bıraktığı çocukların günahının onun üzerinde olduğunu söyledi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden yurda döndü. Bir basın toplantısı düzenleyerek uzay yolculuğuyla ilgili bilgiler veren Gezeravcı, "Turistik geziye çıktı" eleştirilerine de yanıt verdi. Gezeravcı açıklamasında "Yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim. Gönlümüz rahat." dedi.
Teknesiyle nehirde balık avına çıkan Trakyalı bir vatandaşın dev yayın balığını avlama heyecanı görülmeye değerdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Aylardır kirasını ödeyemediği için ev sahibiyle davalık olan fenomen yazar Pucca'nın eski ev sahibi oyuncu Tuba Ünsal da isyan etti. Pucca'nın yıllardır kendisinin evinde kiracı olduğunu söyleyen oyuncu, "Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti. Aylarca kira ödemedi" dedi.
TİP'in Hatay adayı olan eski futbolcu Gökhan Zan, şehirdeki 6 Şubat anma törenleri sırasında gerginlik yaşadığı Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Zan, "Gelin, çekilin ve Hatay İttifakı etrafında birleşelim. Lütfen bu çağrımızı duyun. Tüm Hatay halkına; hep birlikte bu kötü gidişi değiştirelim" dedi.
Genel seçimlerden sonra İYİ Parti'den istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil'in "Biz Hatay halkının sesini ve isyanını duyduk" sözleriyle adaylığını açıkladığı Zan ise "Tüm Hatay halkına hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim" çağrısında bulundu.
İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze'nin Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100'den fazla sivil hayatını kaybederken, Hamas'tan saldırıya ilişkin açıklama geldi. Hamas, "Netanyahu'ya dün yaktıkları yeşil ışık ve soykırım savaşını sürdürmesi için ona sağladıkları açık destek nedeniyle Refah katliamından Netanyahu hükümetiyle birlikte ABD Başkanı Joe Biden yönetimi de tümüyle sorumludur" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Mercek-11 Operasyonunda 998 Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?