(ADANA) - Gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda 4 Ocak Cumartesi günü, "Türkiye Nereye Gidiyor" başlıklı söyleşide okurlarıyla buluşacak.
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 4 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda "Türkiye'ye nereye gidiyor" söyleşisine katılacak, ardından imza gününde kitaplarını imzalayacak.
Son Dakika › Güncel › Merdan Yanardağ, Adana'da 'Türkiye Nereye Gidiyor' Söyleşisi Yapacak - Son Dakika
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