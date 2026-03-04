Merdiven Kazasında 72 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde evinin merdiveninden düşen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Kırsal Kabala Mahallesi'nde oturan Hanım Bozkuş, dengesini kaybederek evinin merdiveninden düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bozkuş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
