Mereto Dağı'ndaki Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Mereto Dağı'ndaki Karla Mücadele Devam Ediyor

Mereto Dağı\'ndaki Karla Mücadele Devam Ediyor
30.06.2026 12:22
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Sason'daki Meryem Ana Kilisesi yolu karla mücadele ile yeniden açılıyor, 1 hafta içinde tamamlanacak.

Batman Valiliği, Sason ilçesinde bulunan 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda tarihi Meryem Ana Kilisesi'ne ulaşımı sağlayan yolda karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsiminin etkisini sürdürdüğü günlerde İl Özel İdaresi ekiplerinin, yer yer 4 metreyi bulan kar kütleleri arasında yürüttüğü çalışmalarla yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun mesai harcadığı belirtildi.

Kış aylarında yoğun kar yağışı, tipi ve çığ nedeniyle ulaşıma kapanan güzergahın büyük bölümünün temizlendiği ifade edilen açıklamada, ekiplerin kalan 2 kilometrelik bölümde çalışmalarını sürdürdüğüne işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vali Ekrem Canalp'in öncülüğünde İl Özel İdaresi tarafından Mereto Dağı'nın zirvesine kadar sıcak asfalt yol yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi Meryem Ana Kilisesi yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak. Yolun yaklaşık bir hafta içerisinde ulaşıma açılması planlanıyor. Yolun hizmete girmesiyle doğaseverler, yaylacılar ve inanç turizmi kapsamında bölgeyi ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler Mereto Dağı'na daha güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mereto Dağı'ndaki Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

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