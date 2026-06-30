Mereto'da karla mücadele: 4 metreyi bulan kar - Son Dakika
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Mereto'da karla mücadele: 4 metreyi bulan kar

Mereto\'da karla mücadele: 4 metreyi bulan kar
30.06.2026 10:27  Güncelleme: 10:28
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Batman Sason'da 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar nedeniyle kapanan yayla yollarını açmak için çalışıyor; kar kalınlığı 3-4 metreyi buluyor, çalışmalar dronla görüntülendi.

Batman'ın Sason ilçesi sınırlarında yer alan 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde, İl Özel İdaresi ekiplerinin kışın zorlu izlerini silmek için başlattığı hummalı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kış aylarında yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle aylardır ulaşıma kapalı olan yayla yollarını yeniden bölge halkının kullanımına sunmak isteyen ekipler, zorlu coğrafi şartlara meydan okuyor.

KAR KALINLIĞI 4 METREYİ BULDU

Bölgede etkili olan çığ düşmeleri ve şiddetli rüzgarların da etkisiyle belirli noktalarda kar kalınlığının 3 ila 4 metreye kadar ulaştığı görüldü. Adeta beyaz bir duvarı andıran yüksek kesimlerde dev iş makineleriyle çalışma yürüten personelin, tehlikeli dik yamaçlar ve devasa kar tünelleri arasından geçerek yolları açmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

Mereto'da karla mücadele: 4 metreyi bulan kar

ZORLU MESAİ DRON KAMERASINDA

Ekiplerin zorlu coğrafyada ve metrelerce kar kütlesi altındaki bu çetin mücadelesi, havadan dron ile saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen çarpıcı görüntüler, hem bölgedeki doğa şartlarının zorluğunu hem de personelin yürüttüğü çalışmanın boyutunu gözler önüne serdi.

Mereto'da karla mücadele: 4 metreyi bulan kar

SON 5 KİLOMETRE İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yayla yollarının büyük bir bölümünü kardan temizleyerek ulaşıma elverişli hale getiren İl Özel İdaresi ekipleri, güzergahın henüz açılamayan kısımlarında da yoğun bir çaba sarf ediyor. Yetkililer, kapalı kalan son 5 kilometrelik bölümü de en kısa sürede kardan arındırmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Mereto'da karla mücadele: 4 metreyi bulan kar
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mereto'da karla mücadele: 4 metreyi bulan kar - Son Dakika

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