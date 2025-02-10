Merhum Başkanlar Anıldı

Güncel

Keşan'ın merhum belediye başkanı Mehmet Gemici ile merhum belediye meclisi üyesi İsmail Eker mezarları başında anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Asri Mezarlık'ta düzenlenen törende, ilçe tarihinde önemli bir idol olan Gemici'nin ölümünün üzerinden 24 yıl geçtiğini söyledi.

Gemici'nin herkese örnek bir belediye başkanı olduğunu belirten Özcan, Gemici'ye Allah'tan rahmet diledi.

Eker'i de rahmetle andıklarını söyleyen Özcan, yıllarca birlikte siyaset yaptıkları Eker'in Keşan'a çok şey kazandırdığını kaydetti.

Konuşmanın ardından imam hatip İbrahim Kuş tarafından dualar okundu, Gemici ve Eker'in mezarlarına karanfil bırakıldı.

Belediye ekipleri ilk yardım eğitimi aldı

Keşan Belediyesi ekipleri ilk yardım eğitimi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Özcan, eğitim alan ekipleri ziyaret etti.

Temel ilk yardım bilgilerinin ilk müdahale açısından çok önemli olduğunu belirten Özcan, eğitmenlere teşekkür etti.

Kaymakam Ayte'ye ziyaret

Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, AK Parti Meriç İlçe Başkanı İbrahim Bilgiç'i kabul etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgiç ziyarette çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ayte de ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Ziyarette AK Parti Meriç İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali İhsan Kaynar ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İsmet Dağdeviren de yer aldı.