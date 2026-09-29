Meriç Kaymakamı Odabaşı, Vali Yardımcısı\'nın hayırlı olsun ziyaretinden memnun kaldı

Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Büyüknalçacı, Kaymakamlıkta gerçekleştirilen ziyarette Odabaşı'na yeni görevinde başarı diledi.

Ziyarette ilçede yürütülen çalışmalar ve kamu hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Odabaşı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Büyüknalçacı'ya iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür etti.