Meriç Kaymakamı Odabaşı, Vali Yardımcısı\'nın hayırlı olsun ziyaretinden memnun kaldı

Meriç Kaymakamı Odabaşı, Vali Yardımcısı'nın hayırlı olsun ziyaretinden memnun kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Vali Yardımcısı Büyüknalçacı, Meriç Kaymakamı Odabaşı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Büyüknalçacı, Odabaşı'na yeni görevinde başarı diledi; ilçe çalışmaları ve kamu hizmetleri değerlendirildi, Odabaşı memnuniyetini belirterek Büyüknalçacı'ya teşekkür etti.
Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Büyüknalçacı, Kaymakamlıkta gerçekleştirilen ziyarette Odabaşı'na yeni görevinde başarı diledi.
Ziyarette ilçede yürütülen çalışmalar ve kamu hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaymakam Odabaşı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Büyüknalçacı'ya iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür etti.
Kaynak: AA
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