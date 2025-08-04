Meriç Nehri\'nde Tarihi Tüfek Bulundu

EDİRNE'de kuraklık nedeniyle Meriç Nehri'nin sularının çekildiği bölgede tarihi olduğu değerlendirilen tüfek bulundu.

Kuraklık nedeniyle Meriç Nehri'nin debisi 46 metreküp/saniyeye düştü. Tarihi Meriç Köprüsü'nden geçenler suyun çekildiği bölgede tüfek görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tüfeği bulunduğu yerden aldı. Yapılan incelemede, tüfeğin mavzer olabileceği değerlendirildi. Polis ekipleri tüfeği incelenmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'ne teslim etti.

Tüfekle ilgili inceleme sürüyor.