Merkez Bankası 2026 Enflasyon Hedefini Savaş Gerekçesiyle Artırabilir
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merkez Bankası 2026 Enflasyon Hedefini Savaş Gerekçesiyle Artırabilir

10.04.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası'nın 14 Mayıs'ta açıklayacağı enflasyon raporunda, savaşın etkisiyle 2026 yılı enflasyon tahmin aralığının yüzde 18-24'e, hedefin ise yüzde 19'a yükseltilmesi bekleniyor.

Merkez Bankası, savaş gerekçesiyle 2026 yılının enflasyon hedefini yukarı çekebilir. Mevcut durumda 2026 yılının enflasyon tahmin aralığı yüzde 15-21, enflasyon hedefi ise yüzde 16 iken, 14 Mayıs'ta açıklanacak yılın ikinci enflasyon raporunda bu oranlar 3'er puan artırılabilir. Bu durumda tahmin aralığı yüzde 18-24 olabilir, enflasyon hedefi de yüzde 19'a yükseltilebilir.

Merkez Bankası, Ağustos 2025'te yayımladığı raporda tahmin ile hedef ayrımına giderek, 2026 yılı için ara hedefi yüzde 16 olarak belirlemişti. Ancak, bir ayı aşkın süren ve ateşkesle sonuçlanan savaş, varsayım setinde olağanüstü bir güncelleme gerektirmiş olabilir. Savaşın enerji fiyatları ve dış ticaret üzerindeki olumsuz etkileri, yüzde 16 hedefinin gerçekçi olmadığını ortaya koyuyor.

Ekonomi yönetimi, 2026 enflasyonu için hedef olarak "yüzde 20'nin altını" işaret etmiş ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hedefin yüzde 19 olduğunu açıkça ifade etmiştir. Merkez Bankası'na, savaş gerekçesiyle hedefi değiştirmek için bir alan açılmış durumda. Bu nedenle, 14 Mayıs'taki raporla birlikte enflasyon hedefinin güncellenmesi beklenmektedir. Yüzde 16 hedefi baştan beri inandırıcı görünmüyordu ve şimdi savaş, revize için güçlü bir gerekçe sunuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti
Ali Babacan: Türkiye’nin önünü açacak adım erken genel seçimdir Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir
Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı

12:01
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
11:52
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
11:29
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
11:17
Altında fırtına öncesi sessizlik Gözler açıklanacak veriye çevrildi
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:22:33. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.