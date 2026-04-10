Merkez Bankası 2026 Enflasyon Hedefini Savaş Gerekçesiyle Artırabilir

Merkez Bankası, savaş gerekçesiyle 2026 yılının enflasyon hedefini yukarı çekebilir. Mevcut durumda 2026 yılının enflasyon tahmin aralığı yüzde 15-21, enflasyon hedefi ise yüzde 16 iken, 14 Mayıs'ta açıklanacak yılın ikinci enflasyon raporunda bu oranlar 3'er puan artırılabilir. Bu durumda tahmin aralığı yüzde 18-24 olabilir, enflasyon hedefi de yüzde 19'a yükseltilebilir.

Merkez Bankası, Ağustos 2025'te yayımladığı raporda tahmin ile hedef ayrımına giderek, 2026 yılı için ara hedefi yüzde 16 olarak belirlemişti. Ancak, bir ayı aşkın süren ve ateşkesle sonuçlanan savaş, varsayım setinde olağanüstü bir güncelleme gerektirmiş olabilir. Savaşın enerji fiyatları ve dış ticaret üzerindeki olumsuz etkileri, yüzde 16 hedefinin gerçekçi olmadığını ortaya koyuyor.

Ekonomi yönetimi, 2026 enflasyonu için hedef olarak "yüzde 20'nin altını" işaret etmiş ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hedefin yüzde 19 olduğunu açıkça ifade etmiştir. Merkez Bankası'na, savaş gerekçesiyle hedefi değiştirmek için bir alan açılmış durumda. Bu nedenle, 14 Mayıs'taki raporla birlikte enflasyon hedefinin güncellenmesi beklenmektedir. Yüzde 16 hedefi baştan beri inandırıcı görünmüyordu ve şimdi savaş, revize için güçlü bir gerekçe sunuyor.