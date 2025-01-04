Merkez Bankası Kredi Büyüme Sınırını İndirdi

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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para ticari krediler için yüzde 1,5 olan aylık büyüme sınırını yüzde 1'e indirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti.

Yabancı para ticari krediler için yüzde 1,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 1'e indirildi. Türk lirası ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı KOBİ kredileri için yüzde 2,5; diğer ticari krediler için yüzde 1,5 şekilde farklılaştırıldı.

Ayrıca KOBİ'lere, KOSGEB desteğiyle veya uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla sürdürülebilirlik kapsamında kullandırılan Türk lirası kredilerin kredi büyüme sınırından muaf tutulmasına karar verildi.