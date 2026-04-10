Üye Girişi
Son Dakika Logo

TCMB'nin TL Koruma Stratejisi: Altın Satışı 57.3 Tona Ulaştı

10.04.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TL'yi korumak ve döviz varlıklarını güçlendirmek için altın ve döviz rezervi yönetimini sürdürüyor. Son verilere göre, toplam rezervlerde önemli artışlar yaşandı ancak yabancı yatırımcı çıkışı devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL'yi korumak ve döviz silahını güçlendirmek için rezerv yönetimi hamlelerine devam ediyor. Ekonomist Uğur Gürses'in analizine göre, son haftalarda 9.5 ton daha altın satışı yapılarak toplam altın satışı 57.3 tona ulaştı. Ayrıca, döviz karşılığı altın swap miktarı 3.3 ton azalarak 75.7 tona geriledi. Bu satış ve swap işlemleri sonucunda Merkez Bankası'nın piyasaya sağladığı toplam dolar likiditesi 19.5 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre, toplam rezervler 6 milyar 306 milyon dolar artışla 161 milyar 645 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri 3 milyar 127 milyon dolar artarak 58 milyar 417 milyon dolara, altın rezervleri ise 3 milyar 180 milyon dolar artışla 103 milyar 229 milyon dolara çıktı. Net uluslararası rezervler 10 milyar 574 milyon dolar artışla 45 milyar 656 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ancak, swap işlemleri hariç tutulduğunda net rezervlerde düşüş yaşandı ve bu gösterge 18.4 milyar dolara indi.

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında da önemli bir hareketlilik gözlemlendi. Parite etkisinden arındırılmış olarak, toplam döviz mevduatı 2 milyar 785 milyon dolar arttı. Bu artışta, tüzel kişilerin dolar cinsi mevduatlarını büyütmesi etkili oldu. Tüzel kişilerin yabancı para mevduatı 2 milyar 548 milyon dolar büyürken, gerçek kişilerin döviz mevduatı 237 milyon dolar yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre kur korumalı mevduat bakiyesi 19 milyon lira azalarak 1 milyar 515 milyon liraya geriledi.

Yabancı yatırımcıların Türk finansal varlıklarından çıkışı devam ediyor. Son haftada yabancılar 217 milyon 800 bin dolarlık hisse senedi ve 784 milyon 300 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. Özel sektör tahvillerinde ise 15 milyon dolarlık net alım gerçekleşti. Son dönemdeki küresel gelişmelerin etkisiyle, devlet tahvillerindeki yabancı çıkışı 6.9 milyar dolara, hisse senetlerindeki net satış ise 1.3 milyar dolara ulaştı. Toplamda yabancı yatırımcı çıkışı 8.2 milyar doları buldu.

Merkez Bankası'nın altın ve döviz rezervleriyle ilgili hamleleri, küresel bir perspektifle değerlendirildiğinde önem kazanıyor. Dünya genelinde merkez bankaları rezerv yönetiminde farklı stratejiler izliyor. Çin, Japonya ve İsviçre gibi ülkeler en yüksek rezervlere sahipken, TCMB'nin rezerv hareketleri hem iç piyasa koşullarına hem de küresel finansal dalgalanmalara karşı bir koruma kalkanı oluşturma amacı taşıyor. Rezerv yönetimi, ülkenin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırmada kilit rol oynuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Güncel, Döviz, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 10:42:00. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.