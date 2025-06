Merkezefendi Arama Kurtarma Ekibi, Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimini Tamamladı

(DENİZLİ)- Merkezefendi Arama Kurtarma Ekibi'nin (MAKUT), AFAD İl Müdürlüğü'nden aldığı "Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi" tamamlandı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Her an her koşula hazırlıklı, bilinçli ve eğitimli bir ekip ile Merkezefendi'mizin güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından kurulan Merkezefendi Arama Kurtarma Ekibi'ne (MAKUT) AFAD İl Müdürlüğü tarafından verilen "Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi"ni başarıyla tamamlandı. Ekip, eğitim sürecini yangın söndürme tatbikatı ile sonlandırdı. AFAD uzmanları tarafından verilen eğitimde deprem, yangın ve diğer afet türlerinde doğru davranış şekilleri ile müdahale yöntemleri anlatıldı. Eğitimin ardından Merkezefendi Belediyesi Afet Müdürlüğü'nün eğitim sahasında gerçekleştirilen tatbikatta ekip üyeleri, senaryo gereği çıkan yangına müdahale ederek öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirdi.

