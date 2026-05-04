Merkezefendi Belediyesi 2. Genç Heykel Çalıştayı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merkezefendi Belediyesi 2. Genç Heykel Çalıştayı Başlıyor

04.05.2026 16:19  Güncelleme: 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen genç sanatçılar, 5-19 Mayıs 2026 tarihleri arasında Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek 2. Genç Heykel Çalıştayı’nda eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

(DENİZLİ) - Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen genç sanatçılar, 5-19 Mayıs 2026 tarihleri arasında Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2. Genç Heykel Çalıştayı'nda eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Merkezefendi Belediyesi, genç sanatçıların üretimlerini desteklemek ve sanatı vatandaşlarla buluşturmak amacıyla önemli bir etkinliğe ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Genç Heykel Çalıştayı, 5-19 Mayıs 2026 tarihleri arasında Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Her gün 11.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek çalıştayda, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen genç yetenekler, eserlerini ziyaretçilerin gözü önünde şekillendirecek. Katılımcılar, heykel sanatının üretim sürecine yakından tanıklık etme fırsatı bulacak.

Genç sanatçıların emeğini, hayallerini ve üretim gücünü desteklemeyi amaçlayan çalıştay, aynı zamanda sanat ile toplum arasında güçlü bir bağ kurulmasına katkı sağlayacak. Etkinlik, sanatın erişilebilirliğini artırırken, kültürel etkileşimi de güçlendirecek.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi 2. Genç Heykel Çalıştayı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme İsrail'den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme
Baba ve oğlunun köpeklerine öfkelenip komşularını darbettiği anlar kamerada Baba ve oğlunun köpeklerine öfkelenip komşularını darbettiği anlar kamerada
Gaziantep ile Şanlıurfa’yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
Ünlü isimden Osimhen’e kritik uyarı: O takımdan uzak dur Ünlü isimden Osimhen'e kritik uyarı: O takımdan uzak dur
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti Mustafa Keser’den açıklama Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama
Arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu Arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu

17:57
CHP’li başkanın tutuklandığı soruşturmayı başlatan ihbar Hakime gelen mesajlar fitili ateşlemiş
CHP'li başkanın tutuklandığı soruşturmayı başlatan ihbar! Hakime gelen mesajlar fitili ateşlemiş
17:42
Mustafa Keser’in fıkrası MHP’li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın
Mustafa Keser'in fıkrası MHP'li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın
17:08
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
15:50
ABD’li komutan İran’ın burnunun dibine kadar girdi Olay görüntüler
ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
15:13
Bakanlık affetmedi Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
15:05
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 18:07:36. #7.13#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi 2. Genç Heykel Çalıştayı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.