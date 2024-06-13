Merkezefendi Belediyesi 8. Sınıf Öğrencilerine LGS Hazırlık Semineri Düzenledi

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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, 8. Sınıf öğrencilerine yönelik "MT Hoca ile 2025 LGS Hazırlık Semineri" düzenledi. Başkan Şeniz Doğan da seneye sınava girecek oğlu için ailesiyle seminere katıldı.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde "İMT Hoca ile 2025 LGS Hazırlık Semineri" düzenlendi. 8. Sınıf öğrencilerinin ve ailelerinin yer aldığı seminere konuşmacı olarak matematik öğretmeni İbrahim Taş katıldı.

Seminere Başkan Doğan da ailesiyle katıldı. Sınav motivasyonu sağlamak ve öğrencilerin sınav kaygısını yenmesi amacıyla düzenlenen seminere öğrenci ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Program sonrası Doğan'a Sistem Akademi tarafından çiçek verildi. Doğan da matematik öğretmeni İbrahim Taş'a çiçek takdim etti.

Doğan, "Önümüzdeki sene sınava girecek olan oğlumuz Reşat Çınar'ın ve bizlerin üzerine düşen görevleri not aldık. Seneye sınava girecek öğrencilerimiz için önemli stratejiler ve ipuçları vererek bilgilendirmelerde bulunan Matematik Öğretmeni İbrahim Taş'a, gösterdikleri ilgi ile salonu dolduran gençlerimize ve kıymetli velilere teşekkür ediyorum. Gençlerimizin yolu hep aydınlık ve açık olsun" dedi.