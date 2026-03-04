Merkezefendi'de Robotik Kodlama Kursu

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi Atatürk Bilim Merkezi'nde 13-18 yaş aralığındaki çocuklara ve gençlere yönelik "Temel Robotik Kodlama Kursu" başlıyor.

Merkezefendi Belediyesi, çocuklara ve gençlere yönelik bilim ve teknoloji odaklı eğitim programlarıyla, onların geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Çocukların ve gençlerin teknolojiye ilgisini artırmak, algoritmik düşünme becerilerini geliştirmek ve temel düzeyde robotik uygulamalarla tanışmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan eğitim programı, bir ay sürecek şekilde planlandı. Kursta haftada bir ders saati eğitim verilecek olup, her ders 45 dakika olarak gerçekleştirilecek. Eğitimler, alanında temel kavramlardan başlayarak uygulamalı çalışmalarla desteklenecek şekilde yapılandırıldı.

Haftalık ders planı

Kursun ilk haftasında "Robotik Kodlamaya Giriş ve mBlock Kullanım Eğitimi" başlığı altında algoritma, değişken ve programlama gibi temel kavramlar ele alınacak. Katılımcılara mBlock programının kurulumu ve kullanımı uygulamalı olarak anlatılacak.

İkinci hafta "LED ile Sinyal Verme" eğitimi kapsamında simülasyon ortamında Arduino ve breadboard ile devre kurulumu yapılacak. LED ve direnç kavramları açıklanacak, mBlock üzerinden LED'i açıp kapatmaya yönelik temel kodlama uygulamaları gerçekleştirilecek. Ayrıca analog kavramı üzerinde durulacak.

Üçüncü haftada "Arduino Uno ile LED Yakma" uygulaması yapılacak. Arduino ve breadboard ile devre kurulumu sağlanacak; anlık anahtar, sayısal veri ve analog kavramları anlatılacak. Katılımcılar, anlık anahtardan gelen değere göre LED'i açıp kapatan Arduino IDE kodlarını uygulamalı olarak öğrenecek.

Dördüncü ve son haftada ise "Temel Düzeyde Sensör Eğitimi" verilecek. Sensörlerin tanımı ve kullanım alanları anlatılacak, yaygın olarak kullanılan mesafe, ısı, su ve gaz sensörlerinden biri seçilerek uygulama çalışması gerçekleştirilecek.

Kurs başlangıç tarihinin her ayın ilk haftası olacak ve kayıtlar bir önceki ay alınmaya başlanacak. Kurs ile ilgili detaylı bilgi ve randevu almak isteyenler, 0 258 257 88 48 numaralı telefondan Atatürk Bilim Merkezi ile iletişime geçebilecek.