Merkezefendi Belediyesi, Halk Market'in 3. Şubesini Açacak

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Halk Market projesinin üçüncü şubesi hizmete açılıyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, " Amacımız, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri herkes için erişilebilir kılmak" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Halk Market projesinin üçüncü şubesi hizmete açılıyor. Akkonak Mahallesi'nde hizmet verecek Merkezefendi Halk Market 3. Şube, 30 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te açılacak. Fatih Caddesi No: 137/B adresinde hizmete başlayacak olan yeni şubenin, dar gelirli vatandaşların bütçesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Şeniz Doğan yeni şubeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimizin ekonomik şartlarda daha rahat alışveriş yapabilmesi için Halk Marketlerimizi yaygınlaştırıyoruz. Üçüncü şubemizi Akkonak Mahallemizde açarak daha fazla hemşehrimize ulaşacağız. Amacımız, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri herkes için erişilebilir kılmak. Açılışımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.