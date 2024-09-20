(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından kadın, çocuk ve gençlerin sporla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen kış spor okullarının yeni dönem kurs kayıtları başladı.
Merkezefendi Belediyesi, yaz döneminin sona ermesiyle kış dönemi spor kurslarını açıyor. Basketbol, futbol, voleybol, tenis, badminton, robotik kodlama, cimnastik, halk oyunları, satranç, pilates, zumba, fitness, güreş, izcilik, boks ve kaleci branşlarında verilecek kurslara kayıtlar ise başladı.
16 branşta verilecek kurslara başvurular, 'https://www.merkezefendi.bel.tr/sporkursu/' adresinden yapılacak.
Son Dakika › Güncel › Merkezefendi Belediyesi'nde Kış Spor Okulları Kaydı Başladı - Son Dakika
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