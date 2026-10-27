Merkezefendi Belediyesi'ndeki aramalar bitti, Şeniz Doğan dahil 27 kişi gözaltında

Merkezefendi Belediyesi'ndeki aramalar bitti, Şeniz Doğan dahil 27 kişi gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Merkezefendi Belediyesi'ne düzenlediği operasyonda Başkan Şeniz Doğan, eşi ve personel dahil 27 kişi gözaltına alındı. Çevik Kuvvet'in kapattığı binadaki aramalar öğlen tamamlandı, çalışanların girişine izin verildi.
27 KİŞİ GÖZALTINDA
Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bu sabah Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve kendisi gibi avukat olan eşi Mehmet Ali Doğan'ın yanı sıra, belediye başkan yardımcısı ve bazı belediye çalışanları ile inşaat firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu toplam 27 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Çevik Kuvvet ekipleri tarafından giriş-çıkışa kapatılan belediye binasında yapılan aramalar öğlen saatlerinde tamamlandı. Ardından binaya belediye çalışanlarının girişine tekrar izin verildi.
Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,
Kaynak: DHA
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