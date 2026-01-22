Merkezefendi Belediyesi Personeline Afet Farkındalık ve Çadır Kurma Eğitimi

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi bünyesinde görev alacak Yerel Destek Ekibi ile Merkezefendi Arama Kurtarma Ekibi (MAKUT) personeline yönelik "Afet Farkındalık ve Çadır Kurma Eğitimi" gerçekleştirildi.

Merkezefendi Belediyesi, afetler sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmalarında görev alacak personeline yönelik eğitim düzenledi. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nün sahasında, AFAD Denizli İl Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde, afet sonrası sahada yürütülecek çalışmalar hakkında ekiplere kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Eğitim programı kapsamında afet farkındalığı, müdahale süreçleri ve çadır kurulumuna ilişkin teorik bilgiler aktarıldı. Gerçekleştirilen eğitimlerle, belediye ekiplerinin olası afet durumlarında daha bilinçli, hızlı ve etkili bir şekilde görev alabilecek.