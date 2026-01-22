Merkezefendi Belediyesi Personeline Afet Farkındalık ve Çadır Kurma Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Merkezefendi Belediyesi Personeline Afet Farkındalık ve Çadır Kurma Eğitimi

22.01.2026 13:23  Güncelleme: 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi Belediyesi, afet sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmalarında görev alacak personeline yönelik 'Afet Farkındalık ve Çadır Kurma Eğitimi' düzenledi. Eğitimde, afet farkındalığı ve müdahale süreçleri hakkında bilgi verildi.

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi bünyesinde görev alacak Yerel Destek Ekibi ile Merkezefendi Arama Kurtarma Ekibi (MAKUT) personeline yönelik "Afet Farkındalık ve Çadır Kurma Eğitimi" gerçekleştirildi.

Merkezefendi Belediyesi, afetler sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmalarında görev alacak personeline yönelik eğitim düzenledi. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nün sahasında, AFAD Denizli İl Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde, afet sonrası sahada yürütülecek çalışmalar hakkında ekiplere kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Eğitim programı kapsamında afet farkındalığı, müdahale süreçleri ve çadır kurulumuna ilişkin teorik bilgiler aktarıldı. Gerçekleştirilen eğitimlerle, belediye ekiplerinin olası afet durumlarında daha bilinçli, hızlı ve etkili bir şekilde görev alabilecek.

Kaynak: ANKA

Merkezefendi, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi Personeline Afet Farkındalık ve Çadır Kurma Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 27 yaralı TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 27 yaralı
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

16:50
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara’dan çıkardı
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 17:08:06. #7.11#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi Personeline Afet Farkındalık ve Çadır Kurma Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.