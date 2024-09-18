Merkezefendi Belediyesi'nden Çevre Dostu Atık Yönetimi - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi'nden Çevre Dostu Atık Yönetimi

Merkezefendi Belediyesi\'nden Çevre Dostu Atık Yönetimi

Merkezefendi Belediyesi, ilçede yer üstü evsel atık toplama konteynerlerini yerleştirmeye başladı. Yeni konteynerler, çevre kirliliğini önleyerek daha hijyenik bir atık toplama süreci sağlıyor.

18.09.2024 16:24  Güncelleme: 16:57
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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, yer üstü evsel atık toplama konteynerlerini ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirmeye başladı. Başkan Şeniz Doğan, "Merkezefendi'ye layık bir hizmet anlayışıyla çevre dostu bir belediye olmaya devam ediyoruz" dedi.

"'Çevre dostu belediye" anlayışı ile Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen 3 bin litre hacme sahip yer üstü evsel atık toplama konteyneri, ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilmeye başlandı. Kapalı ve kapaklı konteyner sisteminin çevredeki kötü görüntüyü ve koku problemini ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Başkan Doğan, uygulamaya ilişkin şunları söyledi:

"3 bin litre hacme sahip bu yeni konteynerler, atık toplama kapasitesini artırarak ilçede çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlayacak. 'Yer Üstü Evsel Atık Toplama Konteynerleri'ni Merkezefendi'nin en yoğun noktalarına yerleştiriyoruz. İlçenin birçok noktasına yerleştirilmeye başlanan bu konteynerler sayesinde evsel atıkların düzenli ve hijyenik bir şekilde toplanmasını hedefliyoruz. Atık toplama sistemindeki bu yenilik, çevre kirliliğinin azaltılmasının yanı sıra, ilçenin estetik görünümünü koruma amacıyla da önem taşıyor. Sızıntıları önleyen sızdırmaz kapaklar ve kötü kokuların yayılmasını engelleyen tasarımlarla Merkezefendi'ye layık bir hizmet anlayışıyla çevre dostu çöp yönetimini sağlayacağız. Bu projeyle birlikte daha yaşanabilir bir Merkezefendi'yi inşa edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi'nden Çevre Dostu Atık Yönetimi - Son Dakika

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