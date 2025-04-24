Merkezefendi Belediyesi'nden Eski Hükümlülere İş İmkanı

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ile iş birliği yaparak eski hükümlülere meslek edindirme, topluma kazandırma ve istihdam edilme imkanı sağlayacak bir protokole imza attı.

Merkezefendi Belediyesi ile Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Koruma Kurulu Başkanlığı arasında protokol imzalandı. "Herkes İkinci Bir Şansı Hak Eder" projesi ile eski hükümlü vatandaşlara meslek edindiren ve istihdam imkanı sağlayan protokol için Merkezefendi Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda program gerçekleştirildi.

Protokol ile eski hükümlüler, Halk Ekmek Fabrikası'nda açılacak meslek edindirme kurslarına katılarak hem yeni bir meslek sahibi olacak hem de istihdam edilme fırsatı bulacak.

Protokolün imza törenine, Başkan Doğan, Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Balık, Koruma Kurulu Üyesi Birim Müdürleri, meslek odalarının temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Hep birlikte daha adil, daha eşit bir toplum için çalıştıklarını belirten Doğan, "İmzasını attığımız protokol, hükümlü vatandaşlara yeni bir sayfa imkanı tanıması, onların yeniden istihdam edilmesi ve topluma kazandırılması açısından büyük önem taşıyor. Bu proje ile hem iş gücüne katkı sunacak bireylerin istihdamını sağlıyoruz hem de onlar için umut dolu bir gelecek hazırlıyoruz. Protokolün hayata geçmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Protokolümüz, Denizli'mize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.