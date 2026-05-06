Merkezefendi'de Hıdrellez ve Anneler Günü Buluşması

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, Ornaz Vadisi'nde Hıdırellez ile Anneler Günü'nü bir araya getiren özel bir etkinlik düzenledi.

Merkezefendi Belediyesi 1200 Evler ve Karaman Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri'nden kadınların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Ornaz Vadisi, renkli görüntülere sahne oldu.

Doğayla iç içe ortamda düzenlenen programda katılımcılar dilekler tutarak Hıdırellez geleneğini yaşattı. Anneler Günü'nün sıcak atmosferiyle bütünleşen programda, dayanışma ve birlik duygusu ön plana çıktı.

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, etkinliğe katılan kursiyerlerin Anneler Günü'nü kutladı.

"Bu tür buluşmaların artarak devam edecek"

Etkinlikte, kadınların sosyal hayata katılımını destekleyen çalışmaların önemine vurgu yapan Doğan, "Hıdırellez'in bereketini ve baharın coşkusunu, Anneler Günü'nün sıcaklığıyla bir araya getirdik. Bu tür buluşmaların artarak devam edecek. Baharın getirdiği yenilenme ve umut duygusunun paylaştığımız etkinlikte, keyifli bir gün geçirdik" diye konuştu.