Merkezefendi Belediyesi'nden Kadın Girişimcilere Destek Konferansı

(ANKARA) - Merkezefendi Belediyesi, kadın girişimcileri desteklemeye yönelik "Dijital Pazarlama ve E-ticaret Farkındalığı Konferansı" düzenleyecek.

Merkezefendi Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Shopsa Akademi iş birliğiyle 14 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te ve 15 Nisan Salı günü saat 09.30'da Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda, iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'ın konuşmacı olarak katılacağı "Dijital Pazarlama ve E-ticaret Farkındalığı Konferansı" gerçekleştirilecek.

Girişimci kadınların e-ticaret ile ilgili daha fazla bilgi edinmesi için yapılacak konferansta, 15 Nisan Salı günü 09.30'da Shopsa Akademi birinci bölüm, saat 10.00'da iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'ın konuşması ve protokol konuşmaları, saat 11.00'de Shopsa Akademi birinci bölüm devamı, saat 14.30'da Shopsa Akademi ikinci bölüm ve saat 16.30'da girişimci kadınlara Shopsa Akademi tarafından katılım belgesi dağıtılacak.

"Kadın girişimcilerimizin her zaman yanındayız"

Kadın girişimcilerin her zaman yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "E-ticaret sitemiz Merkez Çarşısı ile kadınlarımızın dijital dünyaya olan yollarını açmıştık. Şimdi de dijital dünya ile bağlarını daha sıkı tutmak için 14-15 Nisan tarihlerinde 'Dijital Pazarlama ve E-ticaret Farkındalığı Konferansı' gerçekleştireceğiz. Girişimci kadınlarımızın her zaman yanında olmak için elimizden gelen gayreti ve özveriyi gösteriyoruz" diye konuştu.