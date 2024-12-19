Merkezefendi Belediyesi\'nden Öğrencilere Eğitim Desteği

Güncel

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi tarafından 5 ile 12. sınıf arasında eğitim gören öğrencilere sağlanan 'Eğitim Desteği' ödemeleri hesaplara yatırıldı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmesi ve gelecek nesillere katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilere her yıl düzenli olarak destek sağlıyor. Belediye, öğrenim yardımı almaya hak kazanan binlerce öğrenciye aylık 600 TL Öğrenim Desteği sağlıyor. Bu kapsamda Öğrenim Desteği verilen öğrencilerin hesaplarına ödemeleri yatırıldı.

"Her koşulda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Eğitimin alanında öğrencilere desteklerini sürdürmeye devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmesi ve gelecek nesillere katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Öğrencilerimize öğrenim desteği sağlayarak onların eğitim hayatlarına katkıda bulunuyoruz. Her koşulda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.