Merkezefendi Belediyesi\'nden Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, havanın soğumasıyla Merkez Kütüphanesi'ne ders çalışmaya gelen öğrencilere sıcak çorba ikramına başladı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan öğrencilerin motivasyonlarını arttırmak istediklerini belirterek, "Hepinizi kütüphanemizin elverişli ortamında, verimli ve sıkı bir çalışmaya davet ediyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, soğuk kış günlerinde öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından Merkez Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı Şeniz Doğan da öğrencilerle beraber çorba içerek sohbet etti.

"İkramlarla öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak istiyoruz"

Başkan Doğan, "Kış aylarının gelmesiyle birlikte öğrencilerimizin daha verimli bir şekilde ders çalışabilmeleri için Merkez Kütüphanemizde öğrencilerimize çorba ikram ettik. Bu güzel çorba ikramıyla, hem onların içini ısıttık hem de kütüphanemizde daha sıcak bir ortam sunduk. Gençlerimizin daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi için her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bu tür ikramlarla öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak istiyoruz. Hepinizi kütüphanemizin elverişli ortamında, verimli ve sıkı bir çalışmaya davet ediyorum" dedi.