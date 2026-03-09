Merkezefendi Belediyesi'nin 8 Mart Etkinliklerinde "Mücadele" Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merkezefendi Belediyesi'nin 8 Mart Etkinliklerinde "Mücadele" Vurgusu

09.03.2026 15:22  Güncelleme: 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla iki gün boyunca düzenlediği etkinliklerle kadınların emeğini, mücadelesini ve toplumdaki yerini vurguladı.

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla iki gün boyunca düzenlediği etkinliklerle kadınların emeğini, mücadelesini ve toplumdaki yerini vurguladı.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 8 Mart etkinlikleri, 7 Mart Cumartesi günü gazeteci Tuluhan Tekelioğlu'nun katılımıyla gerçekleşen "Yapabilirsin, Kadın Varsa İmkansız Yoktur" söyleşisi ve belgesel gösterimi ile başladı. Kadınların hayatın her alanındaki gücüne dikkat çekilen etkinlikte katılımcılar ilham verici bir buluşma yaşadı.

Etkinlikler, 8 Mart Pazar günü de dolu dolu devam etti. Türk Kadınlar Konseyi Derneği tarafından hazırlanan Ayşe Kaygın "Varoluş" sergisi sanatseverlerle buluştu. Kadının varoluşunu ve toplumsal gücünü sanat aracılığıyla anlatan sergi ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Programın akşam bölümünde ise Denizli Kadın Platformu tarafından sahnelenen "Kadınlık Bizde Kalsın" tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu. Kadınların yaşam mücadelesini ve dayanışmasını sahneye taşıyan oyun, izleyenlerden uzun süre alkış aldı.

Her zaman kadınların yanında olduğunu belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şunları söyledi:

"Kadınların emeğini, mücadelesini ve hayatın her alanındaki güçlü varlığını görünür kılmak bizim için çok kıymetli. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Merkezefendi'de gerçekleştirdiğimiz söyleşilerden sergilere, tiyatro gösterilerinden belgesel buluşmalarına kadar her etkinlikte kadınların hikayelerine, başarılarına ve dayanışmasına tanıklık ettik. Kadınların olduğu yerde umut, üretim ve değişim vardır. Biz de Merkezefendi Belediyesi olarak kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha güçlü yer alabilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Kadınların eşit, özgür ve güçlü olduğu bir toplum için birlikte üretmeye ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Kadınlar Günü, Merkezefendi, Etkinlik, Emekçi, 8 Mart, Kültür, Güncel, Dünya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi'nin 8 Mart Etkinliklerinde 'Mücadele' Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başakşehir’de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor İstanbul ve Ankara’ya direkt bağlantı Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı
Görüntüleri paylaştılar BAE İran İHA’sı böyle düşürmüş Görüntüleri paylaştılar! BAE İran İHA'sı böyle düşürmüş
Ukrayna Orta Doğu’ya İran’a karşı dron uzmanları gönderiyor Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor
Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu
ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad’ı bombaladı ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad'ı bombaladı

16:37
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:23
Galatasaray’a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 16:43:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi'nin 8 Mart Etkinliklerinde "Mücadele" Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.