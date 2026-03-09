Merkezefendi Belediyesi'nin 8 Mart Etkinliklerinde "Mücadele" Vurgusu

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla iki gün boyunca düzenlediği etkinliklerle kadınların emeğini, mücadelesini ve toplumdaki yerini vurguladı.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 8 Mart etkinlikleri, 7 Mart Cumartesi günü gazeteci Tuluhan Tekelioğlu'nun katılımıyla gerçekleşen "Yapabilirsin, Kadın Varsa İmkansız Yoktur" söyleşisi ve belgesel gösterimi ile başladı. Kadınların hayatın her alanındaki gücüne dikkat çekilen etkinlikte katılımcılar ilham verici bir buluşma yaşadı.

Etkinlikler, 8 Mart Pazar günü de dolu dolu devam etti. Türk Kadınlar Konseyi Derneği tarafından hazırlanan Ayşe Kaygın "Varoluş" sergisi sanatseverlerle buluştu. Kadının varoluşunu ve toplumsal gücünü sanat aracılığıyla anlatan sergi ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Programın akşam bölümünde ise Denizli Kadın Platformu tarafından sahnelenen "Kadınlık Bizde Kalsın" tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu. Kadınların yaşam mücadelesini ve dayanışmasını sahneye taşıyan oyun, izleyenlerden uzun süre alkış aldı.

Her zaman kadınların yanında olduğunu belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şunları söyledi:

"Kadınların emeğini, mücadelesini ve hayatın her alanındaki güçlü varlığını görünür kılmak bizim için çok kıymetli. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Merkezefendi'de gerçekleştirdiğimiz söyleşilerden sergilere, tiyatro gösterilerinden belgesel buluşmalarına kadar her etkinlikte kadınların hikayelerine, başarılarına ve dayanışmasına tanıklık ettik. Kadınların olduğu yerde umut, üretim ve değişim vardır. Biz de Merkezefendi Belediyesi olarak kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha güçlü yer alabilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Kadınların eşit, özgür ve güçlü olduğu bir toplum için birlikte üretmeye ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz."