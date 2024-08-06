Merkezefendi Belediyesi Öğrencilere Aylık 600 TL Öğrenim Desteği Verecek

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı oturumunda meclisin oy birliği ile aldığı karar ile ilçe sınırlarındaki öğrencilere aylık 600 TL öğrenim desteği verecek.

Merkezefendi Belediyesi'nin Ayı Meclis Toplantısı'nın ilk ve ikinci oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçede ortaöğretim, lise ve dengi devlet okullarında eğitim-öğretim gören 4 bin öğrenciye öğrenim desteği imkanı sağlama önerisi, oy birliği ile kabul edildi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında, 4 bin öğrenciye aylık 600 TL öğrenim yardımı sağlanacak. Eğitim gören en çok 4 bin öğrenciden en az 500 öğrencinin meslek lisesi öğrencisi olmasına özen gösterileceği belirtildi.

"Eğitime desteğimizi sürdürüyoruz"

Alınan kararlar ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Mecliste oy birliği ile aldığımız kararla 4 bin öğrencimize aylık 600 TL'lik öğrenim yardımımız devam edecek. Eğitime olan destekler, çocuklarımıza yapılan katkılar, geleceğimiz için yatırımdır. Merkezefendi Belediyesi olarak, bizler de eğitime büyük önem veriyor, bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçemizde eğitim gören öğrencilerimize ve onların ailelerine katkı sağlamak istiyoruz. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız" dedi.