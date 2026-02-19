Merkezefendi Belediyesi Halk Ekmek Büfeleri, Ramazanda da Hizmette

(DENZİLİ) - Merkezefendi Belediyesi Halk Ekmek büfeleri, ramazan ayı boyunca vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarına kolay ve uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi Halk Ekmek büfeleri, ramazan süresince pazar günleri dışında haftanın altı günü her gün saat 12.00'de hizmet vermeye başlayacak. İlçe genelinde farklı noktalarda bulunan büfeler, ramazan ayı boyunca vatandaşların ekmek ve pide ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürecek.

Halk Ekmek'te ekmek 10 TL, Ramazan pidesi ise 20 TL'den satışa sunulacak.

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin ayıdır. Bizler de Merkezefendi Belediyesi olarak bu mübarek ayda hemşerilerimizin sofralarına katkı sunmayı, temel gıda ürünlerine daha kolay ve uygun fiyatlarla ulaşmalarını sağlamayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu nedenle Halk Ekmek büfelerimiz ramazan ayı boyunca pazar günleri hariç haftanın altı günü saat 12.00'de hizmet verecek" dedi.