Merkezefendi'de "Eğitime Destek Maçı" Yarın Paü Arena'da Oynanacak

(DENİZLİ) - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı ile Denizli Genç İş İnsanları Derneği Basket Takımı iş birliğinde düzenlenen "Eğitime Destek Maçı", spor ve sosyal sorumluluğu aynı sahada buluşturacak. Maç 29 Nisan günü (yarın) saat 18.30'da PAÜ Arena'da oynanacak.

Merkezefendi Belediyesi'nin eğitime destekleri sürüyor. Geçen günlerde Merkezefendi Belediyesi ve DEGİAD arasında yapılan protokol kapsamında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı ile DEGİAD Basket Takımı arasında "Eğitime Destek Maçı" gerçekleştirilecek.

29 Nisan Çarşamba günü saat 18.30'da PAÜ Arena'da oynanacak karşılaşmaya girişler ücretsiz olacak. Organizasyondan elde edilecek tüm gelir ise Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla üniversite öğrencilerinin eğitimine bağışlanacak. Bu düşünceyle gerçekleştirilecek destek maçı hem sporseverleri hem de sosyal sorumluluk projelerine destek vermek isteyen vatandaşları bir araya getirmeyi hedefliyor.

"Gençlerimize destek olmak hepimizin sorumluluğu"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eğitime yapılan her katkının geleceğe yatırım olduğunu belirterek, "Gençlerimizin eğitimine destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Sporun birleştirici gücüyle bu anlamlı organizasyonu hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel dayanışmanın parçası olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.