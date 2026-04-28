Merkezefendi'de "Eğitime Destek Maçı" Yarın Paü Arena'da Oynanacak

28.04.2026 15:58  Güncelleme: 16:14
(DENİZLİ) - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı ile Denizli Genç İş İnsanları Derneği Basket Takımı iş birliğinde düzenlenen "Eğitime Destek Maçı", spor ve sosyal sorumluluğu aynı sahada buluşturacak. Maç 29 Nisan günü (yarın) saat 18.30'da PAÜ Arena'da oynanacak.

Merkezefendi Belediyesi'nin eğitime destekleri sürüyor. Geçen günlerde Merkezefendi Belediyesi ve DEGİAD arasında yapılan protokol kapsamında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı ile DEGİAD Basket Takımı arasında "Eğitime Destek Maçı" gerçekleştirilecek.

29 Nisan Çarşamba günü saat 18.30'da PAÜ Arena'da oynanacak karşılaşmaya girişler ücretsiz olacak. Organizasyondan elde edilecek tüm gelir ise Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla üniversite öğrencilerinin eğitimine bağışlanacak. Bu düşünceyle gerçekleştirilecek destek maçı hem sporseverleri hem de sosyal sorumluluk projelerine destek vermek isteyen vatandaşları bir araya getirmeyi hedefliyor.

"Gençlerimize destek olmak hepimizin sorumluluğu"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eğitime yapılan her katkının geleceğe yatırım olduğunu belirterek, "Gençlerimizin eğitimine destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Sporun birleştirici gücüyle bu anlamlı organizasyonu hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel dayanışmanın parçası olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Spor, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 16:14:39. #.0.5#
