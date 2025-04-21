Merkezefendi'de Girişimci Kadınlara Destek Günleri Başlıyor

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından 9-11 Mayıs arasında gerçekleştirilecek "Girişimci Kadınlara Destek Günleri"nde stand açmak için başvuruların alınmasına başlandı.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde 9-11 Mayıs günlerinde yapılacak olan festivalde stand açmak isteyen kadınlar başvurularını bugün ve yarın Sanat Merkezi'nde yapabilecek.

Başvuran kişilerin hazır ürün satıyor olmaları ve başvuruya gelirken yanlarında en az 5 ürün getirmeleri gerekiyor.

Belediyenin Aralık 2024'te düzenlediği "El Emeği Festivali"nde yer alan kişilerin başvuruları kabul edilmeyecek.

Destek günleri standı için gıda kategorisinde başvuru alınmayacak.

"Sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, destek günlerine ilişkin açıklamasında, girişimci kadınlara her zaman destek olacaklarını belirterek, "Kadınlarımızın mutlu, huzurlu ve sosyal olduğu bir ilçe için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 'Girişimci Kadınlara Destek Günleri'nde daha önce stant açmamış olan girişimci kadınlarımız için başvurular başladı. Birbirinden keyifli etkinliklerin olduğu festivalimiz ile hem kadınlarımıza destek oluyor hem de bir arada olmalarını sağlayarak sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz" dedi.