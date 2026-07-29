Merkezefendi’de lavanta hasadı tamamlandı

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından Yenişafak Mahallesi'nde 35 dekarlık alana dikilen lavantaların hasadı tamamlandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi'mizin mor güzelliği Lavanta Bahçesi'nde hasadımızı gerçekleştirdik" dedi.

İlçe genelindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Merkezefendi Belediyesi'nin Yenişafak Mahallesi'nde bulunan Lavanta Bahçesi'nde çiçeklerin hasadı tamamlandı. Bahçede gerekli temizlik ve bakımı yapıldıktan sonra 15 bin adet lavantanın hasadı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Hasat edilen lavantalar, yağları çıkarıldıktan sonra şişelenecek.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, konuya ilişkin açıklamasında, Lavanta Bahçesi'nin Merkezefendi'ye hem estetik hem de üretim açısından önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Verimsiz arazileri üretime kazandırmak ve ilçemize yeni bir yaşam alanı oluşturmak hedefiyle hayata geçirdiğimiz Lavanta Bahçesi, her geçen yıl daha da gelişerek kentimize değer katıyor. Mor rengiyle doğaya ayrı bir güzellik katan bahçemiz, hem hemşehrilerimizin yoğun ilgisini görüyor hem de üretime katkı sağlıyor. Bu yılki lavanta hasadımızı da başarıyla tamamladık. Büyük bir özenle topladığımız lavantaları şimdi damıtma sürecinden geçirerek doğal lavanta yağına dönüştüreceğiz. Merkezefendi'nin eşsiz kokusunu taşıyan bu lavanta yağları, ilçemizin doğal zenginliğini şişelere taşıyarak yaşamın her anına eşlik edecek."