Merkezefendi, Off-Road Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Merkezefendi, Off-Road Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Merkezefendi Belediyesi, 21-22 Eylül tarihleri arasında Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 4'üncü Ayak Dendoff Yarışı'na ev sahipliği yapacak. Yarışa 20'nin üzerinde aracın katılması bekleniyor. Başkan Şeniz Doğan, pistin hazır olduğunu ve yarışların görsel olarak etkileyici olacağını belirtti.

19.09.2024 15:24
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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 4'üncü Ayak Dendoff Yarışına, 21-22 Eylül günlerinde Merkezefendi Off- Road Pisti'nde ev sahipliği yapacak.

Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliği yapacak olduğu Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası, 4'üncü Ayak Dendoff Yarışı 21-22 günlerinde Merkezefendi Off-Road Pisti'nde gerçekleştirilecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Off-Road yarışları ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Merkezefendi Off-Road Pisti'nde düzenlenen toplantıya, DENDOFF Kulüp Başkanı Harun Deynek ile yetkililer, Merkezefendi Belediyesi Başkan Yardımcıları ve basın mensubları katıldı.

Merkezefendi Off-Road Pisti'nde yapılacak yarışa 20'nin üzerinde aracın katılım sağlaması bekleniyor. 21 Eylül'de Mukavamet Etabı ile seyircisiz olarak başlayacak olan etapta sporcular 12 kilometrelik, 22 Eylül Pazar günü saat 12.00'de başlayacak Seyirci Etabı'nda ise sporcular 6 kilometrelik alanda yarışacak. Merkezefendi Off-Road Pisti, tüm seyircilerin tüm araçları yukarıdan kuş bakışı açısı ile izlemesine de olanak sağlayacak.

"Biz hazırız, pistimiz hazır, ekip arkadaşlarımız hazır"

Yarışlara ev sahipliği yaptıkları için heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getiren Başkan Şeniz Doğan, "Geleneksel hale gelen ulusal Off-Road yarışlarının basın lansmanı için toplanmış bulunmaktayız. Sporcularımız şovlarını daha iyi yapabileceği ve yarışabileceği bir alanda Off-Road yarışlarını gerçekleştireceğiz. Ulusal bir yarış olduğu için ilçemizin ve ilimizin tanıtımında da birçok katkısı olacak. Bu yarışlar ile ilçemizin tanıtımı anlamında büyük katkıda bulunuyoruz. Biz hazırız, pistimiz hazır, ekip arkadaşlarımız hazır. Yarışların bu pistte görsel olarak çok güzel olacağını düşünüyorum ve herkesi keyifli, heyecanlı ve adrenalin ile dolu yarışımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Merkezefendi, Off-Road Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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