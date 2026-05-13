Merkezi Sınavlarda Dijital Dönüşüm Paneli
13.05.2026 15:33
ÖSYM'nin güvenlik ve dijital dönüşüm projeleri Malatya'da düzenlenen panelde ele alındı.

Malatya İnönü Üniversitesi'nde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Doğan'ın katılımıyla "Türkiye'de Merkezi Sınav Sistemlerinde Dönüşüm: Güvenlik, Dijitalleşme ve Yeni Dil Sınavları" konulu panel gerçekleştirildi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde moderatörlüğünü İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad'ın yaptığı panelde, ÖSYM'nin son yıllarda gerçekleştirdiği dijital dönüşüm projeleri, sınav güvenliğindeki üst düzey uygulamalar ve gelecek planları ele alındı.

Panelde konuşan ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Doğan, kurumlarının dünya üzerinde üst düzey güvenlikli sınavlar arasında öne çıktığını belirtti.

Doğan, "Sahaya yansıyan haliyle adayın binaya girerken karşılaştığı üst arama, kimlik taraması, yüz tanıma sistemi, kameralar ve otomatik tespitler gibi birçok uygulama mevcuttur. Görüntüde hoş görünmese de bu sınavların özelliği gereği en üst düzey güvenliği uygulamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) gibi sınavların birden fazla oturumdan oluştuğunu dile getiren Doğan, geçen yıl yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrencinin üniversite sınavına girdiğini ve tüm süreçlerin başvuru, sınav, sonuç ve üniversite entegrasyonunun dijital ortamda sorunsuz yürütüldüğünü kaydetti.

Doğan, Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında ASELSAN ve HAVELSAN gibi kurumlarla işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanı Dr. Nida Kırömeroğlu ise güvenlik uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Nusret Akpolat, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA

