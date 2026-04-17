Mermer Ocağında İş Kazası, 1 Ölü

Antalya'nın Finike ilçesinde mermer ocağında yükleyici araçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alacadağ Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer ocağında çalışan Turgay Kiraz (44), mesai bitiminde M.T'nin kullandığı loder (yükleyici) araçtan düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İncelemede Kiraz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma ekiplerince inceleme başlatılırken, Kiraz'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?