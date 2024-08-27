Mersin 33 Kart Uygulaması Mezitli Kooperatifi'ne de Yayılıyor

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden biri olan İmar İnşaat A.Ş. bünyesinde devam ettirdiği 'Mersin 33 Kart' uygulamasını tüm kentte yaygınlaştırmayı hedefliyor. Daha önce 3 kooperatifle iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Mezitli Kooperatifi ile iş birliği yaparak, 'Mersin 33 Kart' uygulamasının Mezitli Kooperatifi'ne bağlı minibüslerde de geçerli olmasını sağladı.

Daha önce özel halk otobüsü, çevre yolu ve Tarsus Özel Halk Otobüsü Kooperatifleri'ne bağlı minibüslerde ve Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçları ile halk otobüslerinde kullanılmasına imkan tanınan Mersin 33 Kart, şimdi de Mezitli Kooperatifi'ne bağlı minibüslerde geçerli olmaya başladı. Vatandaşlara kolaylık sağlayan uygulamada, kartın yanı sıra banka kredi kartlarının kullanılmasına da imkan tanınıyor. Kart ile kooperatife bağlı araçlara, siviller 25 lira yerine 22,5 lira, öğrenciler de 15 lira yerine 11 lira ödeme yapıyor.

"Mersinliler tek bir kartla, bütün ulaşım araçlarını kullanabilecekler"

Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Emir Can Özgür, "Vatandaşlar bu kartları kullanarak 25 lira olan sivil biniş ücretini 22,5 lira, 15 lira olan öğrenci ücretini de 11 lira olarak ödeyecekler" dedi.

1 yıl içinde kentteki tüm kooperatifleri bu sisteme entegre etmeyi hedeflediklerini belirten Özgür, "Entegrasyon tamamlandıktan sonra, kartın diğer ödeme avantajları da sisteme dahil olacak. Hem daha uygun fiyata binişler sağlanacak, hem de para güvenliği sağlanmış olacak. Mersinliler tek kartla şehrin bütün ulaşım araçlarını kullanabilecekler. Yine aynı kartla, Büyükşehir Belediyemizin ve iştiraklerinin birçok ödemelerini bu kartla yapabilecekler. Yani her şeyi tek bir kartta toplamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşlardan gelen tepkiler güzel"

Mezitli Kooperatifi Başkan Vekili Mehmet Özden, kooperatif olarak böyle bir uygulamayı uzun süredir istediklerinin altını çizerek, "Uygulama ile şoförlerimizin para alışverişinden dolayı dikkatlerinin dağılmasının önüne geçildi. Yolcular kartlarını okutup yerlerine geçecekler. Bazen insanların cebinde parası olmayabiliyor, ama kartında parası oluyor. Ayrıca uygulama sayesinde hizmet kalitesinin de artacağına inanıyorum. Vatandaşlardan gelen tepkiler de güzel. Uygulama kapsamında kredi kartlarını da kullanabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Mezitli Kooperatif şoförleri uygulamayı sevdi

Kooperatif şoförlerinden Mustafa Bilgin, "Güzel bir sistem. Eskisi gibi artık para alışverişi olmadığı için, işlerimiz daha kolaylaştı. İnsanlar kartını okutup direkt oturabiliyorlar. Böylece yol dikkatimiz de artıyor. Mersinliler bu uygulamadan memnunlar" dedi.

Mezitli Kooperatifi şoförlerinden Uğur Kaynarca ise "Kartlarla ulaşım daha ekonomik. Öğrenci fiyatı kart sayesinde 15 liradan 11 liraya indiği için, gençler de kartı tercih ederler. Okullar açıldığı zaman üniversitenin içerisinde ya da Kuyuluk hattı üzerindeki öğrenciler, günde 2 defa binse 8 lirası cebinde kalacak. Bu da ayda yaklaşık 300 liraya denk gelir" ifadelerini kullandı.

Mersin 33 Kart, yolculara mali açıdan da avantaj sağlıyor

Vatandaşlardan Nevruz Sezgin, "Bazen yanımda nakit param olmayabiliyordu. Bu sayede kartıma para yükleyip, çok rahatlıkla istediğim yere gidebiliyorum. Mersin 33 Kart bu anlamda yolculara çok büyük bir kolaylık sağladı. Büyükşehir'e, bu uygulama için çok teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlara da kullanmalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca normalde 25 lira olan biniş ücreti, kart sayesinde 22,5 liraya iniyor. Yani mali açıdan da çok büyük avantaj sağlıyor" diye konuştu.