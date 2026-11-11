Mersin Akdeniz'de belediye ekipleri çöp toplayıp semt pazarlarını yıkıyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çevre kirliliğinin önüne geçmek için mesai yapıyor.

Ekipler, mahallelerdeki cadde ve sokaklarda atık ve çöp topluyor.

Çeşitli bölgelerde kurulan semt pazarlarını da düzenli olarak süpürüp yıkayan ekipler, vatandaşlara temiz yaşam sunmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.