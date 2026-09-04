Mersin Akdeniz'de ruhsatsız işletmenin 70 ton sahte turşusu imha edildi - Son Dakika
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Mersin Akdeniz'de ruhsatsız işletmenin 70 ton sahte turşusu imha edildi

Mersin Akdeniz\'de ruhsatsız işletmenin 70 ton sahte turşusu imha edildi
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Mersin Akdeniz'de ruhsatsız bir işletmede ele geçirilen, her biri yaklaşık 20 kilogramlık 3 bin 500 kova bozuk ve sahte turşu imha edildi. İşletmeye 58 bin lira idari para cezası uygulandı ve faaliyetten men edildi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir işletmede ele geçirilen her biri yaklaşık 20 kilogramlık 3 bin 500 kova bozuk turşu imha edildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Karaduvar Mahallesi'ndeki bir işletmede sağlıksız koşullarda turşu üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Adrese giden zabıta ekipleri, ruhsatsız işletmenin kendi üretiminin yanı sıra çeşitli firmaların isim ve etiketini kullanarak sahte üretim de gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, uygunsuz koşullarda turşu üretim ve paketlemesi yapılan işletmede her biri yaklaşık 20 kilogramlık 3 bin 500 kova bozuk turşu ele geçirdi.

Faaliyetten men edilen işletmeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 58 bin lira idari para cezası uygulandı, ele geçirilen turşular imha edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, genel temizlik koşulları kötü olduğu için işletmeye kendilerinin de idari ceza uyguladığını belirtti.

Kaynak: AA

Mersin Akdeniz, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Akdeniz'de ruhsatsız işletmenin 70 ton sahte turşusu imha edildi - Son Dakika

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