Mersin'in merkez ilçesi Akdeniz'e bağlı Çay Mahallesi'ndeki temizlik malzemesi üretim tesisinde saat 10.30'da çıkan yangın, ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine yönelik inceleme başlatıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki temizlik malzemesi üretim tesisinde saat 10.30'da çıkan yangın, ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
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30.09.2026 14:19:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Mersin Akdeniz'de temizlik malzemesi tesisi yangını 2,5 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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