Mersin Anamur\'da operasyonda 1 şüpheli tutuklandı, 51 kök kenevir ele geçirildi

MERSİN'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramalarda 51 kök kenevir bitkisi, 145 gram tütünle karıştırılmış sentetik madde, 5 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan düzenek ve alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: MERSİN,