Mersin Başsavcısı'ndan Basın ve Adalet Vurgusu

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Emre, Mersin Adliyesi Konferans Salonu'nda gazetecilerle bir araya geldiği programda, adalet hizmetlerinin vatandaşlara eşit, tarafsız ve şeffaf şekilde sunulması için çalışacaklarını söyledi.

Basının, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu dile getiren Emre, gazetecilerin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir kamu hizmeti yürüttüğünü ifade etti.

Emre, toplum huzurunu bozan her türlü suçla mücadele edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun adı uyuşturucu, silah, çete, kadına yönelik şiddet, sağlık çalışanına şiddet olabilir ya da trafikte düzeni bozan hareketler olabilir. İnsan vicdanının, toplumun, devletin, hukukun, kanunların kabul etmediği ne varsa biz karşısında olacağız. Her birlikte Mersin'imizin huzur ve güvenliği için çalışacağız. Bizim görevimiz suç ve suçluyla mücadele etmektir."