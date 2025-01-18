Mersin Belediye Meclisi'nde Antidemokratik Uygulamalara Tepki - Son Dakika
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Mersin Belediye Meclisi'nde Antidemokratik Uygulamalara Tepki

Mersin Belediye Meclisi\'nde Antidemokratik Uygulamalara Tepki

Mersin Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkanvekili Ali Uyan, yaptığı açıklamalarda Türkiye'deki antidemokratik uygulamalara dikkat çekerek, belediyelere atanan kayyumları ve haksız uygulamaları eleştirdi. Meclis toplantısında önemli maddeler de görüşüldü.

18.01.2025 09:13  Güncelleme: 09:15
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkanvekili Ali Uyan, Meclis Toplantısı'nda Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Bir uyanıyoruz ya bir belediyemize kayyum atanıyor ya da bir belediyemizde haksız, hukuksuz, hiçbir mesneti olmadan uygulamalar yapılıyor. Tanık da gizli, kararlar da gizli. Sonra da bir bakıyoruz, belediye başkanlarımız tutuklanmış. Antidemokratik, haksız ve hukuksuz uygulamaların karşısındayız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 Yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısı'nın 2. Birleşimi, 1. Başkan Vekili Ali Uyan yönetiminde gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da yapılan Meclis Toplantısı'nda Komisyonlara Havale Edilen 34, Birimlerden Gelen altı ve Gündem Dışı bir madde olmak üzere toplam 41 madde görüşüldü.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkanvekili Ali Uyan, Meclis Toplantısı'nda Gündem Dışı Konuşmalar bölümünde Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi:

"Gün olmuyor ki Türkiye'de antidemokratik bir uygulama ile karşılaşmayalım. Acaba ekonomi daha iyiye mi gidecek, emeklilerin durumu daha mı iyi olacak, ücretlerde bir iyileştirme olacak mı, tarım politikalarında iktidar çiftçilerimize ve esnafımıza iyi yönde bir müjde verecek mi diye beklerken; bir uyanıyoruz ya bir belediyemize kayyum atanıyor ya da bir belediyemizde haksız, hukuksuz, hiçbir mesneti olmadan uygulamalar yapılıyor. Tanık da gizli, kararlar da gizli. Sonra da bir bakıyoruz, belediye başkanlarımız tutuklanmış. Antidemokratik, haksız ve hukuksuz uygulamaların karşısındayız."

Toplantıda, meclisten İller Bankası, ticari bankalar ve katılım bankalarından kullanmak üzere 2 milyar 100 milyon Türk lirası borçlanma yetkisi alınması konusu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri olan Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A.Ş., Denizkızı Turizm A.Ş. ve MESKİ Personel A.Ş'nin SGK'ya olan borçlarının tecil taksitlendirilebilmesi için taşınmazların teminat gösterilmesi ile ilgili maddeler oy birliği ile kabul edilerek yenilendi.

İlgili maddelerin görüşülüp oylanmasının ardından meclis toplantısı sona erdi.

Kaynak: ANKA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Kayyum, Mersin, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Belediye Meclisi'nde Antidemokratik Uygulamalara Tepki - Son Dakika

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