Mersin Bozyazı\'da Ahilik Haftası etkinliğinde ahilik yemeği ikram edildi

Mersin Bozyazı'da Ahilik Haftası etkinliğinde ahilik yemeği ikram edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Ahilik Haftası dolayısıyla Bozyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte katılımcılara ahilik yemeği ikram edilirken, okul müdürü Osman Özkan ahilik kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.
Bozyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde organize edilen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Batkı, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Etkinlikte katılımcılara ahilik yemeği ikram edildi.
Okul müdürü Osman Özkan, yaptığı konuşmada, ahilik kültürünün, gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirtti.
Kaynak: AA
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