Mersin Bozyazı'da orman yangını kontrol altına alındı, soruşturma başlatıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, ikinci gününde ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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