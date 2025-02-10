Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer: Tarım Türkiye'nin Ana Taşıyıcı Sektörüdür

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer "Tarım Türkiye'nin ana taşıyıcı sektörüdür. Türkiye gibi yakın zamana kadar tarım ülkesi olarak değerlendirdiğimiz bir ülkede tarım sektörünü baş tarafa yazmak lazım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret Borsası (MTB) tarafından "Sağlıklı Beslenme ve Sağlıklı Yaşam İçin Bakliyat" sloganıyla düzenlenen programa katıldı. MTB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ile Meclis Başkanı Münir Şen'in ev sahipliğinde düzenlenen programa Vahap Seçer'in yanı sıra, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, kent protokolü, ilçe belediye başkanları, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sektör temsilcileri katıldı.

"Farklı ürünler bakliyatın yerine geçince bakliyat üretiminin düşmesine neden oldu"

Mersin'de bakliyat sektörünün üretimden ziyade ticari yönüyle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, 1980'li yıllarda Türkiye'nin sektörde ihracatçı konumda iken günümüzde net olarak ithalatçı konuma geldiğini söyledi. Bunda 1980'li yıllardan bugüne Türkiye'nin tarım politikasındaki değişimlerin de etkisinin olduğunu belirten Vahap Seçer, "Özellikle bakliyat üretiminin yapıldığı Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tarım yapma şeklinin de değişmesiyle, yani kuru tarımdan sulu tarıma geçiş, ikame ürünlerinin gelişmesi, farklı yeni alternatif çeşitlerin o bölgeye adapte edilmesini bakliyat üretiminde bazı komplikasyonlara neden oldu. Bu da üretim düşüklüğünü getirdi. Çünkü ekim alanları azalınca, farklı ürünler bakliyatın yerine geçince Türkiye'de de bakliyat üretiminin düşmesine neden oldu" diye konuştu.

"Tarım, Türkiye'nin ana taşıyıcı sektördür"

Kendisinin de iş hayatında tarım sektörü içerisinde olduğunu belirten ve tarımın Türkiye'nin en önemli taşıyıcı sektörü olduğunun altını çizen Seçer "Tarım, Türkiye'nin ana taşıyıcı sektördür. Türkiye'nin cirosu içerisinde payı düşük olsa da sağladığı sosyal fayda açısından baktığınız zaman, Türkiye gibi yakın zamana kadar tarım ülkesi olarak değerlendirdiğimiz bir ülkede tarım sektörünü baş tarafa yazmak lazım" dedi. Mersin'de de bakliyat sektörünü güçlü kılan unsurun üretim değil bakliyat işleme tesisleri olduğunu aktaran Seçer, kentin toprak yapısının da bakliyat üretimi için uygun olmadığını söyledi.

"Bütün sektörlerde kümelenme yapalım, sektörler bir arada olsun"

Bakliyat işleme tesislerinin kent içerisinde dağınık bir yapıda olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi olarak bütün sektörler için olduğu gibi bakliyat sektöründe de kümelenme çalışması yapılmasından taraf olduklarını söyleyen Vahap Seçer "Bütün sektörlerde kümelenme yapalım, sektörler bir arada olsun, faaliyetlerini göstersin. Bugüne kadar böyle bir başarılı çalışma olmamış, aslında çok da düşünülmemiş" dedi.

"İmar planları demek yol, yatırım ve altyapı demek onun için önemsiyorum"

Büyükşehir Belediyesi olarak uzun yıllardır çözüm bekleyen ve iş dünyasının yeni yatırımlar yapabilmesinin önünü açacak imar planı çalışmalarını tamamladıklarının bilgisini veren Vahap Seçer şöyle konuştu:

"Fabrikalarınızın olduğu bölgede nihayet 30 yıldan sonra ilk kez 1/5000'lik planları, yani Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde olan planları bitirdik. 1/1000'lik planlar, Akdeniz ilçe belediyesinin uhdesinde ve hızlı bir şekilde yapılması için takip edilmesi gereken bir çalışma. Şu anda imara açtığımız alanların, Deliçay-Demiryolu ve sahil olarak daire şeklinde görülebilecek bölgenin 1/1000'lik planlarını da bitirdik. Diğer kalan kısımları da ilçe belediyesi yapacak, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden geçecek. İmar planları demek yol, yatırım ve altyapı demek. Onun için önemsiyorum. Bu imar planları bitmezse sizin doğudan batıya, batıdan doğuya, sabah akşam geçişlerinizde yeni yolların açılması, yeni işyeri açmalarınız, yeni tesis yapmanız ve kümelenme mümkün değil. Çoğu gitti, azı kaldı. Bunları da başaracağız. Özellikle sizlerin tesislerinin olduğu bölgede yeni yol ağlarıyla oraya ulaşımı sağlayıp, yeni tesisler kurmanızın da yolunu açacağız."

"Su ihtiyacının az olması özellikleriyle bakliyat, kurak ve kıraç bölgeler için oldukça uygun"

Bakliyatın zengin protein, vitamin ve mineral içeriği ile en sağlıklı ve ucuz bitkisel besin kaynaklarının başında geldiğinden ve pek çok hastalıkla mücadelede de uzmanlar tarafından da sıkça önerildiğinden söz eden Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ise "Kuraklığa dayanıklı ve su ihtiyacının az olması özellikleriyle bakliyat, kurak ve kıraç bölgeler için de oldukça uygun. Bakliyat öyle bir bitki ki hem insanı hem toprağı besliyor" dedi.