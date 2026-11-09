Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Genç, Atatürk için 88. yıl mesajı yayımladı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Aradan geçen 88 yıla rağmen Atatürk'ün yokluğunu hala derinden hissediyoruz. Bıraktığı miras, bugün de yolumuzu aydınlatmaya, bize güç ve ilham vermeye devam ediyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ölümünün 88. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde sonsuz saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin kaderini değiştiren büyük bir lider olmanın ötesinde; egemenliği millete emanet eden, özgürlüğün, eşitliğin ve çağdaş bir toplumun temellerini atan büyük bir devrimcidir. O'nun bizlere bıraktığı Cumhuriyet, bugün de demokrasiye, adalete ve aydınlık yarınlara olan inancımızın en güçlü dayanağıdır.

Aradan geçen 88 yıla rağmen Atatürk'ün yokluğunu hala derinden hissediyoruz. Çünkü Atatürk, yalnızca yaşadığı döneme değil, kendisinden sonra gelen kuşakların düşüncelerine, mücadelelerine ve umutlarına da yön veren büyük bir liderdir. Bıraktığı miras, bugün de yolumuzu aydınlatmaya, bize güç ve ilham vermeye devam ediyor.

Bizlere düşen, Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'i; hukukun üstünlüğü, laiklik, eşitlik ve adalet temelinde geleceğe taşımaktır. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak halkçı, eşitlikçi ve sosyal adaleti esas alan hizmet anlayışımızla bu sorumluluğu yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Atam, yokluğunun hüznü hiç dinmedi. Fikirlerin yolumuz, Cumhuriyet'in değerleri gücümüz olmaya devam edecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve bitmeyen bir özlemle anıyorum."