Cumhuriyet Bayramı'nda Mersin'den Anma Mesajı - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı'nda Mersin'den Anma Mesajı

Cumhuriyet Bayramı\'nda Mersin\'den Anma Mesajı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Cumhuriyetimiz için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet değerlerine yürekten bağlı Mersin halkının ve tüm ülkemizin Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutlarım" dedi.

27.10.2024 11:53  Güncelleme: 11:54
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Cumhuriyetimiz için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet değerlerine yürekten bağlı Mersin halkının ve tüm ülkemizin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutlarım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Seçer, şunları kaydetti:

"Bir yüzyılı geride bırakan ve sonsuza kadar değerleri ile yaşayacak olan Cumhuriyetimizi, Cumhuriyet değerleri kenti olan Mersin'de ve tüm yurtta coşku ve kıvançla kutluyoruz.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Cumhuriyet'e sadece şeklen değil ruhen de bağlı olmak bilinciyle ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi 'Bilhassa kimsesizlerin kimsesi' olmanın sorumluluğuyla; göreve geldiğimiz günden bugüne, Cumhuriyet değerlerinin ışığında yürüyor ve yaptığımız her çalışmayı O'nun değerlerine bir hizmet ve Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşayabilmesine katkı olarak görüyoruz.

Cumhuriyet değerleriyle çağdaşlığı, bilimi ve aklı esas alarak yenilikleri takip etmek, hatta öncülük etmek için kalkınmacı, yenilikçi ve sosyal belediyecilik vizyonuyla çalışıyoruz. Mersin tarihinin en büyük yol projelerini hayata geçiriyor, eğitimde fırsat eşitliğini en uzak ilçelere kadar taşıyoruz. İhtiyaç sahiplerine, insan onuruna yakışır hizmetler götürüyor ve sosyal politikalarımızda öncü adımlar atıyoruz. Kentimizin bütçesini hak temelli bir yaklaşımla kullanarak, her alanda vatandaşlarımızın yanında olmayı sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz.

Mersinliler olarak sahip olduğumuz tüm özgürlüklerin ve ortak değerlerin Cumhuriyet sayesinde var olduğunu biliyor; kentimizde yaşayan herkese bunu daha güçlü hissettirmek için azim ve kararlılıkla çalışmayı ve bu bilinci derinleştirmeyi kendimize görev sayıyoruz.

Verilen onurlu ve zorlu bir mücadelenin ve ödenen büyük bedellerin ardından; bizlere Cumhuriyet'imizi armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyor, Cumhuriyetimiz için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet değerlerine yürekten bağlı Mersin halkının ve tüm ülkemizin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutlarım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyet Bayramı'nda Mersin'den Anma Mesajı - Son Dakika

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