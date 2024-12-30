Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Asgari Ücret Yüzde 30 Arttı.

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Herkes haklı olarak isyan ediyor, 'Biz bu asgari ücretle nasıl geçineceğiz' diyor. Asgari ücret bu ülkede yüzde 30 arttı, Mersin Büyükşehir Belediyesi ise sosyal politikalara ayırdığı payı yüzde 80 artırdı, 830 milyondan 1,5 milyar TL'ye çıkardı. Biz belli ki sosyal politikalarda daha farklı ve daha geniş kesimlere hitap etme ihtiyacı duyacağız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer; yerel TV ve radyolarda Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe'nin moderatörlüğündeki ortak canlı yayında, Dünya gazetesi Mersin Bölge Temsilcisi Fahriye Kutlay Şenyurt ile Gazeteci Ahmet Özdemir'in ülke ve Mersin gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

"5 yıl hizmet etmişiz, önceki dönemde bize fatura edilmiş bedeller ödemişiz"

Seçer, 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimini devraldıklarında, belediyenin ve iştiraklerinin o günkü döviz kuruyla 530 milyon dolar olan borcunun bu borcun şu anda 284 milyon dolar olduğunu söyledi. Seçer, "Bu da 9 milyara yakın bir para demektir. Yani 5 yıl hizmet etmişiz, bunun yanında da 9 milyar lira bizle alakası olmayan, önceki dönemde bize fatura edilmiş bedeller ödemişiz. 250 milyon dolar borç azalmış. Onun için çok rahatız. Mersin Büyükşehir Belediyesi, mali disiplini sağlanmış bir belediye" diye konuştu.

"Bu kadar katı kurallar Cumhur İttifakı'na mensup belediyelere uygulanıyor mu?"

Gazeteci Fahriye Kutlay Şenyurt'un SGK tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerine e-haciz konulması hakkındaki sorusunu yanıtlayan Seçer, asıl konuşulması gerekenin borcun neden geçmişte ödenmediği olması gerektiğini belirtti. Seçer, "SGK'nın Türkiye'de alacağı her 10 liranın 1 lirası belediyelerin, yani sen 9 lirayı tahsil ettin her şeyi hallettin de gözü bize mi diktin SGK? Zaten bir kararname ile kaynağından, Maliye'den kesiyorsun. Acaba bize uygulanan bu kadar katı kurallar Cumhur İttifakı'na mensup belediyelere uygulanıyor mu? Uygulanmıyor mu?" ifadelerini kullandı.

"Devlet, devlet kurumundan teminat istiyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı içerisinde 1 milyar 227 milyon TL vergi ve SGK primi ödediğini aktaran Seçer, "Bu hesap dönüyor. Bu hesap durağan bir hesap değil. Doğal olarak bu kadar pandomim koparacak bir durum söz konusu değil. Biz şimdi müracaatımızı yaptık, bir yapılandırma tabi ki vade farklarını koyacaklar, bize 'Karşılığında teminat verin' dediler. Devlet, devlet kurumundan teminat istiyor, ona da 'Tamam' dedik. Cuma günü olağanüstü olarak meclisi topladık. Şimdi kendilerine sunduk, onlardan haber bekliyoruz. Ama öyle bir telaşa mahal yok bizde" diye konuştu.

"Bin yeni sosyal konutu vatandaşlarımıza sunacağız"

Sosyal Konut Projesi'nin hangi aşamada olduğuyla ilgili yöneltilen soruyu Seçer, "Bu ekonomik sıkıntı içerisinde özellikle emeklilerin, yeni evlenme hazırlığı içerisinde olan gençlerin çok ilgi gösterdiği bir konu. Bizim şu anda Tarsus Hürriyet Mahallesi'nde Tarsus Belediyesi ile iş birliği halinde 300 dairelik toplu konut çalışmamız devam ediyor. 2025 yılı içerisinde bunun temelini atacağız. Yine Toroslar bölgesinde belediyemize ait; Cumhuriyet Evleri olarak anılan bölgede 150 konutluk bir çalışmamız var. Biz, 5 yıl sonuna kadar bin yeni sosyal konutu vatandaşlarımıza sunalım istiyoruz. Kısa süre içerisinde projeleri neticelendirip temellerini de atacağız" şeklinde yanıtladı.

"Sosyal politikalara ayırdığımız payı yüzde 80 artırdık"

Türkiye'nin gerçek sorununun ekonomi olduğuna vurgu yapan Seçer, şunları söyledi:

"Asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Herkes haklı olarak isyan ediyor, 'Biz bu asgari ücretle nasıl geçineceğiz' diyor. Asgari ücret bu ülkede yüzde 30 arttı, Mersin Büyükşehir Belediyesi ise sosyal politikalara ayırdığı payı yüzde 80 artırdı, 830 milyondan 1,5 milyar TL'ye çıkardı. Çünkü perşembenin gelişi çarşambadan belli. Biz belli ki sosyal politikalarda daha farklı ve daha geniş kesimlere hitap etme ihtiyacı duyacağız. İnsanların bize ihtiyacı artacak. Bir sadaka kültüründen bahsetmiyorum. Bir zorunluluktan bahsediyorum. Biz bunlara konsantre olacağız. Vatandaşın; 'CHP ekonomiyi konuşuyor, alternatif sunuyor, CHP'nin ayakları yere basan projeleri var. CHP'li belediyeler sanki iktidar oldukları zaman uygulayacakları politikaların provasını yapıyor. Bravo Mersin Büyükşehir, Adana, İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir, Antalya'ya ve tüm belediyelere. Müthiş projeler uyguluyorlar. Bu başkanlar kentlerini bu kadar güzel yönetiyorlarsa neden Türkiye'yi yönetmesinler?' demesi gerekiyor. Bizim bu güveni vermemiz lazım. CHP'nin yücelmesi, büyümesi, CHP'ye olan güvenin artması; Türkiye'nin büyümesi, demokrasinin zenginleşmesi ve alternatif oluşması demektir. Yoksa Türkiye tek partili ve tek adamlı bir düzene son sürat gitti, gitmeye de devam eder. Benim bugün ortaya koymak istediğim budur. Kişi siyaseti değil parti siyasetinin yapılması taraftarayım."

"Gelişmeler akşamdan sabaha olan gelişmeler değil"

Seçer, DEM Parti yetkililerinin İmralı görüşmesi ile alakalı bakış açısının sorulması üzerine de şunları söyledi:

"Türkiye'de 1980'li yıllardan bu yana bir sorun yaşanıyor. Bu da Türkiye'nin enerjisini alan, can kaybına neden olan, binlerce insanın öldüğü, şehitler verdiğimiz, çok büyük kaynaklar ayırdığımız bir sorun. Bunun kökünden çözülmesi, ortadan kaldırılması hepimizin arzu ettiği bir konu. Ama bugünkü gelişmeler akşamdan sabaha olan gelişmeler değil. Böyle bir senaryo içerisinde sahneler işliyor, oynanıyor, biz de izliyoruz. Tabi olaya siyasi yorum katmak istersem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ya da Türkiye'de bu konuda en radikal söylemi en son söyleyecek siyasetçi söyledi; Sayın Devlet Bahçeli. Çıktı bir teklif ortaya attı. Şu anda da yol alınıyor. Demek ki bunlar daha önce konuşulmuş. Dikkat ederseniz sanki Sayın Cumhurbaşkanı inisiyatif almıyor, Sayın Devlet Bahçeli alıyor, yani süreci o yönetiyor. Asıl iktidar işin peşine takılmış, onu destekliyor gibi bir görüntü var."

"Hepimizin istediği bu sorunun kökten çözülmesi"

Seçer, Türkiye'nin uzun yıllardır yaşadığı bu sorunun çözülmesini istediklerini kaydederek, "Özünde hepimizin istediği; Türkiye'de bu sorun kökünden çözülsün. Bu bölge netameli bir bölge. Türkiye, Suriye, Irak, İran dörtgeninde Kürt meselesi; bütün bu bölgenin asırlardır konuştuğu, zamanını ve enerjisini aldığı, ülkeleri yoran bir mesele. Bunun Türkiye ayağında, ülkemizde tamamen çözülmesini istiyoruz. Biz nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında, etnik yapımız ne olursa olsun Türkiye halkıyız, Türk milletiyiz. Elbette ki etnik, mezhepsel ayrılıklarımız olacak. Bu da topraklarımızın zenginliğidir. Biz, yüzyıllardır kardeşçe nasıl yaşadıysak; yine yaşarız. Siyasiler, siyaset üstü düşünerek bu problemi çözecek" ifadelerini kullandı.